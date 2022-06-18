İstanbul’un köprüleri skolyoz hastalığına dikkati çekti

İstanbul'da köprüler, skolyoz hastalığına dikkat çekmek için yeşile büründü.



Her yıl haziran ayının üçüncü cumartesi günü hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



İstanbul’un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, hastalığa dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.



Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.



SKOLYOZ HASTALIĞI NEDİR?

Skolyoz, omurganın sağa yada sola doğru eğilmesidir. Gelişim bozukluğuna bağlansa da nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Tanısı genellikle çocukluk çağında konulmaktadır. İlk belirtiler omuzların ve kalçanın simetrik durmaması ve hastanın sırtında kabarıklık olmasıdır.

Bazen hastalık çekilen göğüs röntgeninde tesadüfen tespit edilebilir. Skolyoza bağlı olarak kalça, kürek kemikleri ve göğüs kafesinde de kayma meydana gelir.

Skolyoz kız çocuklarında daha sık görülür.