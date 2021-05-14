İstanbul'un 'ölümlü yolları' için harekete geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 günlük tam kapanma sürecinde şehrin karayolu ulaşım ağındaki tehlikeli noktalara yönelik çalışmalar başladı.

İlk çalışmaların başladığı yer ise birçok ölümlü kazalara neden olan Bakırköy'deki Adnan Kahveci Bulvarı oldu. Çalışmadaki amaç; İstanbul'da yolları daha güvenli hale getirmek ve ölümlü kazaları en aza indirmek.



"MERKEZİ ALANLARDA ÖLÜMLÜ KAZALARIN SIFIRLAMAK İSTİYORUZ"



Çalışmalarıyla İstanbul'da trafik kazalarını önlenebileceklerini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Biz İstanbul'da trafik kazalarının önleyebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle olaylara kaza demeyi bırakıp çarpışma demek gerekiyor. Çünkü kaza dediğimizde önlenemeyeceğini vurguluyoruz. Ancak çarpışmalar önlenebilir. Bu çarpışmalar fiziksel, işaretleme ve sürücü kaynaklı olabilir. Biz bu çarpışmalar için bir eylem planı içerisindeyiz. 2040 yılına kadar merkezi alanlarda ölümlü kazaların sıfırlanmasını istiyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktaları dediğimiz yerleri belirliyoruz ve bu noktalarda geometrik bir sorun varsa, Ulaşım Trafik Komisyonu ile beraber değerlendiriyoruz ve çalışmalara başlıyoruz" dedi.

"ADNAN KAHVECİ BULVARI'NDA SÜRÜCÜLER RAHAT DÖNÜŞ YAPABİLECEK''



Şu an Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Cihan, "Şu an Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndayız. Burada sıklıkla virajın yanlış olması nedeniyle yaşanan birçok kaza var. Bu kazaları burada en aza indirmek açısından 20 metrelik bir yarıçapa sahip bu dönüş yerini genişleterek 40 metreye çıkardık. Artık sürücüler bu bulvardan daha rahat dönüş yapabilecek. Yine bulvar için kaldırım daraltma çalışması yaptık" diye konuştu.



"AVRUPA YAKASI'NDA 125 NOKTADA KAZA KARA NOKTASI VAR"



İstanbul'da çalışma yapılacak çok nokta olduğunu söyleyen Cihan, "Tespitlerimize göre uygulama yapılacak çok nokta var. Avrupa Yakası'nda 125 noktada kaza kara noktaları var. Anadolu Yakası'nda ise 25 belirlediğimiz kaza kara noktası söz konusu. 17 günlük kapanma bu işleri yapmamız için bir fırsat oldu. Beşiktaş Meydanı'nı düzenleme ile ilgili bir çalışmamız var. Yine Fikirtepe Kavşağı'nda çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

POLİS, GEÇEN YIL 10 KARA NOKTA BELİRLEDİ



Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için ‘kara nokta’ çalışmasını güncelledi. Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi. Birinci sırada 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı. Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı, 16 kaza ile Piyale Paşa Bulvarı OPET mevkisi, 14 kaza ile Vatan Caddesi Akdeniz Kavşağı, 13 kaza ile TEM otoyolu Sultangazi ayrımları mevkisi Edirne yönü, 12 kaza ile D-100 Kozyatağı mevkisi, 12 kaza ile Pendik Sahil Yolu Bulvar Gül Sokak Kavşağı, 11 kaza ile Büyükdere Caddesi Ortaklar Caddesi Kavşağı, 10 kaza ile Barbaros Bulvarı İETT Kışla Önü Durağı izledi.

Öte yandan kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 338 kişi yaralandı.