İstanbul'un sağanak çilesi: Trafik ilerlemedi, metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu
11.11.2025 09:48
AA, DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.
Yağış, trafiği de olumsuz etkilerken ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.
İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74’e kadar çıktı.
METROBÜS ARIZASI
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.
Metrobüs yolu ve durağında uzun kuyruklar meydana gelirken arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.