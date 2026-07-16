İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılında, Galata Kulesi ile Kız Kulesi 'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi yapıldı.

Gösteri kapsamında, ışık ve dijital yansıtma teknikleri kullanılarak, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki hazırlık süreci ile darbe girişiminin vatandaşların direnişiyle bertaraf edilmesini konu alan görseller Galata Kulesi ile Kız Kulesi'ne yansıtıldı.

Kulelerin gövdesine yansıtılan görsellerle, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Türk milletinin gösterdiği direniş kronolojik bir kurguyla vatandaşlara aktarıldı.

Vatandaşların ve turistlerin ilgiyle takip ettiği gösteri, Türkiye 'nin huzurlu bir gününe ait kesitlerle başladı. Ardından, FETÖ'nün planları, kuklalar ve maskeler arkasına gizlenen hain odakların siluetleri eşliğinde görselleştirildi.

ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI VE İSİMLERİ KULELERE YANSITILDI

Haberleşme ağları, TRT binası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yapılan bombalı saldırı anlarının dinamik efektlerle yansıtıldığı gösteride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği tarihi çağrı anı da yer aldı.

Aynı zamanda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişinin fotoğrafları ve isimleri de kulelere tek tek yansıtılarak, şehitler anıldı.

Gösterinin ilerleyen bölümlerinde, canı pahasına darbecilere geçit vermeyen Ömer Halisdemir gibi sembol isimler ve Türk askerinin kahramanlıkları da Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin duvarlarında canlandırıldı.

Milli birliğin gücü, ay-yıldızlı Türk bayrağı ve adalet terazisi simgeleriyle vurgulanırken, hainlerin adalet karşısında hesap verdiği anlar zincir sembolleriyle kuleye yansıtıldı.

Kız Kulesi'ne ve Galata Kulesi'ne gelen vatandaşlar mapping gösterisine yoğun ilgi gösterirken, aynı zamanda cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.