İstanbul'un simit, kestane ve mısır arabalarına yeni tasarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapılan açıklamaya göre, kentin çeşitli meydanları ile işlek caddelerinde bulunan seyyar simit, mısır ve kestane satışı yapılan araçların daha yenilikçi ve estetik görünüme kavuşması amacıyla İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.



Bu kapsamda, özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak farklı tasarımlar geliştirildi.