İstanbul’un suç dosyası: 10 ayda 119 bin 958 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son 10 ayda yapılan asayiş denetimleri ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri görevlileriyle 1 Ocak-10 Ekim’de kent genelinde hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçları başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile diğer aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 27 bin 316, hırsızlıktan 12 bin 471, yağmadan 2013, cinsel saldırıdan 1476, öldürmeden 901, terörle mücadele, narkotik ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamındaki suçlardan 2244 ile diğer asayiş suçlarından 73 bin 537 şüpheli yakalandı.



Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 33 bin 214'ünün hapis cezaları sebebiyle, 86 bin 744'ünün yakalama emriyle arandığı belirlendi.



İncelemelerde, yakalanan şüphelilerden U.E'nin Vergi Usul Kanuna muhalefet suçundan 167 yıl hapis, T.Y'nin kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıktan 75 yıl 5 ay cezayla arandığı anlaşıldı.



A.B. isimli kişinin Bayrampaşa’da birden fazla silahlı yağmadan 74 yıl 2 ay, C.K'nin Ümraniye'de hırsızlıktan 67 yıl 1 ay, Ö.K'nin kasten öldürmeden 25 yıl, V.A'nın dolandırıcılıktan 21 yıl 3 ay, S.Y'nin 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.



M.G'nin nitelikli dolandırıcılıktan 11 yıl, İ.Y'nin ise silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağmadan 10 yıl hapis cezasu bulunduğu anlaşıldı.