İstanbul'un suç haritası: İlk sırada Esenyurt var

Haber: Deniz Tüysüz İstanbul 'un en büyük ilçesi olan Esenyurt , suç işleme oranında da açık ara önde. Hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik suçları ilk sıralarda yer aldı. Esenyurt'ta bir yılda işlenen suç sayısı ise 22 binin üzerinde. Esenyurt'u Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri izledi.

Kamu kuruluşlarından alınan verileri gazeteci Emrullah Erdinç derledi. Erdinç, "Esenyurt'u da son dönemlerde yabancı göçün çok olması, bununla birlikte kriminal olayların nerdeyse haber bültenlerine yansımasıule Esenyurt birinci sırada." dedi.



Esenyurt'tan sonra ikinci sırada Fatih'in geldiğini dile getiren Erdinç, "Fatih eskiden suçun merkezinde olan bir yer değildi. Ne zamanki Eminönü ile Fatih birleştirildi, nüfus ve iş potansiyali orada artından Fatih birden listenin ikinci sırasında kendine yer bulmaya başladı." diye konuştu.

BAĞCILAR'DA DÜŞÜŞ



Üçünncü sırada da Küçükçekmece'nin olduğunu ifade eden Erdinç, "Küçükçekmece'de çok fazla kriminal olay oldu. Beni şaşırtan ise Bağcılar oldu. Hızlı bir şekilde Bağcılar'da düşüş söz konusu." açıklamasında bulundu.



Suç oranlarındaki artışın arkasında cezasızlık algının yattığını dile getiren Erdinç, "Birçok suçlunun yakalandıktan sonra serbest kaldıkları ve bunun medyada yer alması. Birçok suçun cezasızmış algısının sosyal medyada yayılması sebebiyle öçok kolay suç işlenir hale gelindi. Özellikle İstanbul'da insanlar gergin ve sinirli. Şiddete meilli toplum haline gelindi." değerlendirmesini yaptı.



EN GÜVENLİ İLÇE



İstatistiklere göre İstanbul'da en güvenli ilçeler ise Adalar ve Şile oldu.