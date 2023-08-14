İstanbul'un taksi ve minibüslerine yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 8 Ağustos'taki kararıyla toplu ulaşımda yapılan zamlar sonrasında taksi ve minibüslerde yeni tarife uygulanmaya başlandı.



Söz konusu karar üzerine taksiciler, taksimetrelerini güncelleyerek hizmet vermeye başlarken, minibüsçüler de zamlı ücretlerin yer aldığı tabelaları astı.



Beşiktaş Meydanı'nda taksi bekleyen vatandaşlardan Barış Sürat, yeni tarife nedeniyle daha az taksi kullanacağını belirterek, "Taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüsle gideceğim." dedi.



Muhammet Koca da yapılan zamların çok kötü olduğunu ifade ederek, uygulamalardan çağırdığı için taksi bulmakta zorlanmadığını söyledi.



"TAKSİ MÜŞTERİSİNDE DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ"



Taksici Burhan Çoban ise mazot ve araç parça fiyatları nedeniyle zammın normal olduğunu ve bu sabah müşteri bulmakta zorlanmadıklarını anlattı.



İstanbul'da çok uzak mesafeler olması nedeniyle trafik sorununun bulunduğuna işaret eden Çoban, taksi bulmanın o yüzden zor olduğunu aktardı.



Taksici Murat Ezgin, kentte taksi müşterisinde düşüş beklemediklerini belirterek, "İndi bindi ucuz, o yüzden gerçek taksi müşterisi araba kullanmıyor. Minibüsten ucuz. Gerçek taksi müşterisi daha kaliteli, daha elit." diye konuştu.



Taksi şoförü Raşit Sosyal da henüz siftah yapmadığına dikkati çekerek, "Saat kaç oldu, iş yok. Zamdan dolayı müşteri bulamıyoruz. Zam oranı biraz çok oldu ama mazot da çok para. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"VATANDAŞ ÖDEME YAPARKEN ŞAŞIRIYOR"



Beşiktaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Aydın Tatlı, zamlı tarifeye geçtiklerini ancak vatandaşın ödeme yaparken şaşırdığını anlatarak, "Valla biraz alınganlık var ama mecburuz. Mazot da pahalı. 12 liralık ücret için 10 lira veriyorlar, bazen 2 lira almıyoruz." dedi.



Minibüs yolcularından Ahmet İlhan Benian da günde iki kere minibüs kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek, "25 senedir bu yolda gidip geliyorum. Kaderimizle baş başayız." şeklinde konuştu.

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.



MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi.



Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu.



Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

