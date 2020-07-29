İstanbul'un tarihi surlarında define kazısı

İstanbul'un Dünya Kültür Mirası listesindeki bin 700 yıllık tarihi surlarında defineciler kazı yaptı.

Bakımsız kalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan dünya kültür mirası listesindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle de karşı karşıya. Zamana meydan okuyarak ayakta kalan surlar, define avcılarının da hedefi oldu.



Yedikule kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 5 metre açılan çukurun, sur duvarının çökmesine neden olabileceği belirtiliyor.

"PANDEMİ BOŞLUĞUNDAN FAYDALANDILAR"



Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel, “Yedikule Kapı ile Belgrad kapı arasındaki alandayız. Çevre esnafından bize bir ihbar geldi, Yedikule Kapının hemen üstünde, geçtiğimiz hafta kazı yapıldığı bilgisini aldık ve ekiplerimizle geldik, yerinde incelemeler yaptık. Pandemide etrafın boş olmasından da faydalanarak, Kapının hemen üst kotunda bir kazı çalışması yapıldığı tespiti üzerine teknik ekiplerimiz yerinde incelemelerde bulundu. Özellikle kapı üstündeki taşıyıcı sur duvarlarının ciddi bir tahribata uğradığı tespitinde bulunuldu" diye konuştu.



“SIK SIK BU TARZ VANDALİZMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR"



Kara surları ile ilgili projelendirme çalışmalarının son aşamasında olduklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Uygulamaya geçmek istediğimiz bu dönemde aslında böyle bir tespitin yapılması da pozitif katkı sağlayacak bir durum. Dolayısıyla hızlıca, oluşan tahribata karşı ekiplerimiz ile müdahale edeceğiz. Bugün tespit için buradayız. Kara surları yaşayan bir alan, 7.1 kilometre boyunca insanların kullanımında olan bir alan ve sık sık bu tarz vandalizmlerle karşı karşıya kalıyor. Zaten sur duvarları yorgun. Dolayısıyla çevre insanının, mahallelinin, duyarlılık göstermesi gereken bir durum bu. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında bize ihbar ederlerse, tahribat hızlanmadan müdahale şansımız artar."



"HİLTİLİLER İLE KAZDILAR"



Yakın bölgede bulunan bir esnaf tarafından olayın ihbar edildiğini dile getiren Özel, “Esnaf yukarıya elektrik bile çekilerek, hiltiler ile ciddi bir tahribatın olduğunu söyledi. Gerçekten de yapılan kazı ciddi bir işlem. Neredeyse bir insan girebilecek derinlikte kazı yapılmış. Dolayısıyla bunun oluşturabileceği tahribat çok ileri seviye. Binlerce yıllık surların özellikle Yedikulekapı'nın yok olması gibi bir sonuç doğurabileceği için esnafın duyarlı tavrı değerli" şeklinde konuştu.

"DERİNLİĞİ 5 METREDEN FAZLA"



Kazılan çukurun yaklaşık 5 metre olduğunu dile getiren Özel "Özellikle kara surları gelinen noktada çok yorgun ve tahribata uğruyor. Yapılan küçük Vandalizmler bile kara surları için çok ciddi tahribatlar doğurabiliyor. Dolayısıyla İstanbullunun, çevre halkının kara surlarına karşı yoğun bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Kara surlarını korumak, bütün insanlığın ve İstanbullunun önemli bir görevi" ifadelerini kullandı.



“BOŞLUĞUN HIZLICA DOLDURULMASI GEREKİYOR"



Tahribatın onarılması için yapılacaklar konusunda tespitte bulunduklarını da dile getiren Özel sözlerini şöyle tamamladı:



"Öncelikle mevcut onaylı proje kapsamında nasıl bir önlem alabiliriz bunun için yerinde bir tespit yaptık. Mevcut oluşturulan bir boşluğun hızlıca doldurulması gerekiyor. Çünkü bu boşluğun bu halde kalması, oluşabilecek ufak bir depremde, sarsıntıda bu duvarların hasar alacağı gibi bir sonuç doğuracak. Özgün dokusuna uygun şekilde tahribatı onarmamız gerekiyor. Ayrıca insanların buralara çıkmasını engelleyecek önlemler almamız gerekiyor."