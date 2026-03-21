İstanbul'un trafiği bayramda da yoğun
21.03.2026 14:11
IHA
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu
Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerinde öğlen saatlerinde yüzde 62 olarak ölçüldü.
İstanbul’da trafik yoğunluğu bayramın ikinci gününde yağışında etkisiyle arttı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 14.10 itibarıyla yüzde 67'ye ulaştı.
Öğle saatlerinde Hacıoğlu E-5 Ankara istikametinde her uzun araç kuyrukları oluştu.