İstanbul’un üç ilçesinde çakar ve emniyet şeridi denetimi

İstanbul’da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy’de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.



Ekiplerin, D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.