İstanbul’un üç ilçesinde çakar ve emniyet şeridi denetimi

İstanbul polisi usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduranlar ile emniyet şeridi ihlali yapanlara yönelik denetim yaptı. Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yapılan denetimlerde bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün boyu farklı saat ve noktalarda süreceği öğrenildi.

İstanbul’un üç ilçesinde çakar ve emniyet şeridi denetimi

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’da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy’de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.

Ekiplerin, D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.

İstanbul’un üç ilçesinde çakar ve emniyet şeridi denetimi - 1

Ekipler, evraklarını incelediklerini bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.

D-100 Karayolu Göztepe mevkisindeki denetimde de ekipler, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.

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