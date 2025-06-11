İstanbul'un üç ilçesinde seçim günü: Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI



Gaziosmanpaşa'da 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe kazanmıştı.



Bahçetepe oyların yüzde 40,45'ini almıştı. AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12 oyla ikinci sırada yer almıştı.



Bu sonuçla ilçedeki yönetim 30 yıl sonra CHP'ye geçmişti.



Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanmıştı.



BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI KAZANDI



Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin, başkanvekili seçildi.



Avcılar'da ise seçim sürüyor.



AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkanvekili adayı ise Mahmud Lökbaş olarak açıklandı. CHP ise Yüksel Can'ı aday gösterdi.