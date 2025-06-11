İstanbul'un üç ilçesinde seçim günü: Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
İstanbul'un üç ilçesinde bugün belediye başkanvekili seçimi var. Gaziosmanpaşa'da başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz oldu. Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde ise seçim sürüyor.
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yerlerine belediye başkanvekilleri seçimi yapılıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Meclis çoğunluğu AK Parti'de bulunuyor.
Büyükçekmece ve Avcılar'da ise çoğunluk CHP'de...
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ
AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.
Gaziosmanpaşa'daki seçimi AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı.
Karadeniz 16'ya karşı 21 oy aldı.
Böylece CHP yönetimindeki belediye, AK Parti'ye geçmiş oldu.
Yapılan seçimin ardından CHP'li üyeler durumu protesto etti.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Gaziosmanpaşa'da 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe kazanmıştı.
Bahçetepe oyların yüzde 40,45'ini almıştı. AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12 oyla ikinci sırada yer almıştı.
Bu sonuçla ilçedeki yönetim 30 yıl sonra CHP'ye geçmişti.
Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanmıştı.
BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI KAZANDI
Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin, başkanvekili seçildi.
Avcılar'da ise seçim sürüyor.
AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkanvekili adayı ise Mahmud Lökbaş olarak açıklandı. CHP ise Yüksel Can'ı aday gösterdi.