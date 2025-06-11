İstanbul'un üç ilçesinde seçim tamamlandı: Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

CHP'li başkanlar görevden uzaklaştırıldı Haberi Görüntüle

İstanbul'un üç ilçesinde bugün belediye başkanvekili seçimi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine belediye başkanvekilleri seçildi. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimde 30 yıl sonra CHP yönetimine geçen Gaziosmanpaşa'da seçimi AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı. Büyükçekmece ve Avcılar'da ise CHP'nin adayları seçildi. Büyükçekmece'de Ahmet Şahin, Avcılar'da ise Yüksel Can belediye başkanvekili olarak görev yapacak.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili olarak seçilen Eray Karadeniz

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ



AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.



Gaziosmanpaşa'daki seçimi AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı.



İlçede belediye meclisinde çoğunluk AK Partili üyelerde bulunuyordu. Karadeniz 16'ya karşı 21 oy aldı.



Böylece CHP yönetimindeki belediye, AK Parti'ye geçmiş oldu.



Yapılan seçimin ardından CHP'li üyeler durumu protesto etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak seçilen Ahmet Şahin

BÜYÜKÇEKMECE VE AVCILAR'DA CHP'NİN ADAYLARI KAZANDI Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra Büyükçekmece ve Avcılar'da da seçim yapıldı. Her iki belediyede de meclisteki çoğunluk CHP'li üyelerde bulunuyordu. Büyükçekmece'de seçimi 22 oy alan CHP'nin adayı Ahmet Şahin kazandı. Avcılar'da ise kazanan 24 oyla CHP adayı Yüksel Can oldu.

Avcılar Belediye Başkanvekili olarak seçilen Yüksel Can