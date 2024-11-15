İstanbul'un üzerine trafik kâbusu çöktü!

Trafik durumu şu şekilde:



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişteki yoğunluk Okmeydanı'na kadar uzanıyor. D-100 Karayolu'nda Haliç'ten Avcılar’a kadar çift yönlü yoğunluk mevcut.



TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar çift yönlü yoğun trafik var.



Anadolu Yakasında D-100 üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.



Şile Otoyolu'nda Üsküdar ve Ümraniye kesiminde trafik sıkışıklığı görülüyor. Ataşehir ile Sancaktepe arasında ise çift yönlü trafik yoğunluğu var.

Tuzla ve Sancaktepe arasında ise Edirne yönünde trafik ağır ilerliyor.