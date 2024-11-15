İstanbul'un üzerine trafik kâbusu çöktü!
İstanbul'da hafta sonuna girerken mesai bitiminde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre genel trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı.
Trafik durumu şu şekilde:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişteki yoğunluk Okmeydanı'na kadar uzanıyor. D-100 Karayolu'nda Haliç'ten Avcılar’a kadar çift yönlü yoğunluk mevcut.
TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar çift yönlü yoğun trafik var.
Anadolu Yakasında D-100 üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.
Şile Otoyolu'nda Üsküdar ve Ümraniye kesiminde trafik sıkışıklığı görülüyor. Ataşehir ile Sancaktepe arasında ise çift yönlü trafik yoğunluğu var.
Tuzla ve Sancaktepe arasında ise Edirne yönünde trafik ağır ilerliyor.
KÖPRÜ GEÇİŞLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır’dan başlayan trafik sıkışıklığı Avrupa Yakası’na geçişleri zorlaştırıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir ile köprü arasında çift yönlü yoğunluk var.
Öte yandan toplu ulaşım araçlarını tercih eden İstanbullular metro, metrobüs ve İETT otobüslerinde yoğunluk oluşturdu.
Özellikle Zeytinburnu ve Cevizlibağ aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu dikkat çekiyor. Saat 18.40 itibariyle Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Durumu
- Trafik
- İstanbul