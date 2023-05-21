İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Sultangazi,Bayrampaşa,  Gaziosmanpaşa...) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Planlı su kesintisi programına göre, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Sultangazi, Arnavutköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa'nın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Sultangazi,Bayrampaşa,  Gaziosmanpaşa...) Sular ne zaman gelecek?

( Su ve Kanalizasyon İdaresi) 21 Mayıs tarihli programını paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

Günlük su kesintisi programına göre, Sultangazi, Arnavutköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa'nıın bazı mahallelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte su kesintisi programının ayrıntıları...

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Sultangazi,Bayrampaşa,  Gaziosmanpaşa...) Sular ne zaman gelecek? - 1
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Sultangazi,Bayrampaşa,  Gaziosmanpaşa...) Sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Sultangazi,Bayrampaşa,  Gaziosmanpaşa...) Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Sultangazi,Bayrampaşa,  Gaziosmanpaşa...) Sular ne zaman gelecek? - 4

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