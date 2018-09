Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 7 zanlı, İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalandı.



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde ortaklaşa operasyon düzenledi.



Operasyonda yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen O.T., N.O., S.O., N.T., A.T., Ö.A. ve R.A. yakalandı. Zanlıların yanında 5 de çocuk olduğu belirtildi.



Sahilde kendilerini İstanköy'e götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.



Zanlıların, eski akademisyen ve milli eğitim personeli oldukları, FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edildikleri, bazıları hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.



Şüpheliler, ifade işlemleri için Bodrum Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.