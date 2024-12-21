İşte başvuru şartları: MSB memur alımı başvurusu ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak. Müracaat etmek isteyen adaylar başvuru şartları, kadro-branş dağılımı, mülakat sınavı tarihi gibi ayrıntıları merak ediyor.



BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU



Başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihlerinde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak.



SINAV BAŞVURU ŞARTLARI



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,



b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,



c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.



SINAV TARİHİ VE YERİ



Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.



Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında da duyurulacak.