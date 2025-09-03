İşte batan lüks yatın su altındaki görüntüleri

Ereğli ilçesi kıyılarında bir yat battı.



Bir tersanede yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan yaklaşık 40 milyon TL değerindeki lüks yat denize indirildi. İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıldıktan sonra yan yatıp suya gömüldü.



Yatta bulunan sahibi, iki mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı.



DENİZ ALTINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ



Lüks yatın denizin dibinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.