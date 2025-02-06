İşte deprem gerçeğinin en net kanıtı: Sallanmayan yer neredeyse yok!

Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depreme kurban verilen canlar yurt genelindeki törenlerle anılıyor.



Büyük felaketin üzerinden geçen iki yılda, Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğunu açıkladı.