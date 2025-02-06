İşte deprem gerçeğinin en net kanıtı: Sallanmayan yer neredeyse yok!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan ilk depremden bu yana yurt geneli ve çevresinde 107 bin 439 deprem kaydedildiğini açıkladı. Bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğu kaydedildi. İki yılda gerçekleşen depremlere ilişkin hazırlanan grafikte, yurt genelinde deprem olmayan bölgenin azılığı, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte deprem gerçeğinin en net kanıtı: Sallanmayan yer neredeyse yok!
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’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depreme kurban verilen canlar yurt genelindeki törenlerle anılıyor.

Büyük felaketin üzerinden geçen iki yılda, Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () İzleme ve Değerlendirme Merkezi bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğunu açıkladı.

İşte deprem gerçeğinin en net kanıtı: Sallanmayan yer neredeyse yok! - 1 Türkiye ve çevresinde son iki yılda gerçekleşen depremler

OLMAYAN YER NEREDEYSE YOK

Merkezden yapılan açıklamada bu depremlerin 734’ünün büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğu kaydedildi.

’ın hazırladığı grafikte, genelinde deprem olmayna şehir sayısının neredeyse “yok” denecek kadar az olduğu görüldü.

- KANDİLLİ LİSTESİ

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