İşte İstanbul'un yeni taksileri



Daha önce süresiz kullanım hakkıyla verilen taksi plakalarının kullanımı da bu kez 29 yılla sınırlandırıldı.



İHALE 18 ŞUBATTA



18 Şubat'ta düzenlenecek ihale kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek. Katılım için geçici teminat bedeliyse 127 bin 500 lira olarak belirlendi. Başvuru yapacak kişilerden ayrıca adli sicil kaydı olmak üzere bazı belgeler de istenecek.



15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ



İstanbul'da yıllarca süren yeni taksi plakası dağıtılması konusundaki teklifler, UKOME tarafından 15 kez reddedilmişti. 29 Ağustos 2024 toplantısındaysa sadece cep telefonu uygulamasıyşa çağrılıp hizmet verecek 2500 yeni taksi plakası dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmişti.