İşte İstanbul'un yeni taksileri
İstanbul'da uzun süre devam eden tartışmalar sonunda 2 bin 500 yeni taksi plakasının dağıtılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Uygulama üzerinden çalışacak yeni taksiler için ihale süreci başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksilerin nasıl görüneceğini de açıkladı.
İstanbul'da yollara çıkacak yeni yeni taksilerin görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksilerin görüntüsüyle beraber ihale sürecinin de başladığını duyurdu.
Kentte cep telefonu uygulaması üzerinden çalışacak 2 bin 500 yeni taksinin plakalaları, 4 milyon 250 bin TL+KDV başlangıç bedeliyle ihaleye çıkacak.
Daha önce süresiz kullanım hakkıyla verilen taksi plakalarının kullanımı da bu kez 29 yılla sınırlandırıldı.
İHALE 18 ŞUBATTA
18 Şubat'ta düzenlenecek ihale kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek. Katılım için geçici teminat bedeliyse 127 bin 500 lira olarak belirlendi. Başvuru yapacak kişilerden ayrıca adli sicil kaydı olmak üzere bazı belgeler de istenecek.
15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ
İstanbul'da yıllarca süren yeni taksi plakası dağıtılması konusundaki teklifler, UKOME tarafından 15 kez reddedilmişti. 29 Ağustos 2024 toplantısındaysa sadece cep telefonu uygulamasıyşa çağrılıp hizmet verecek 2500 yeni taksi plakası dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmişti.
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