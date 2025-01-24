İşte Kartalkaya yangınının başladığı an: Otelin mutfağı böyle yanmaya başlamış

Bolu'daki otel faciasına ilişkin ilk bulgular, yangının 4. kattaki mutfakta başladığını gösteriyor. Mutfak, restoran ile bitişik.

Yangının ilk başladığı anlara ilişkin görüntü. Alevler mutfak ve restoran katından yukarıya ve yanlara yayılıyor. Bu fotoğrafta binanın tüm cephesi henüz alevle kaplanmamış.Alevler yukarıya ve kat yanlara etki ediyor.

İtfaiye raporunda, yangının mutfakta başladığı ve ardından dumanların merdivenlerden üst katlara yayıldığına işaret etti.



Yangının başladığı sıralarda çekilen nadir bir görüntü, faciaya ışık tutuyor. Yangına ilişkin görüntülerin çoğu, binanın 5 katlı ön girişine ait, diğer cepheye ait görüntüler ise alevlerin binayı tamamen sarmasının ardından çekildi.



Bu görüntüde, otelin mutfak bölümü alev almış, alevler restoran katında sağa ve sola yayılmış görünüyor. Bu sırada, üst katlara kısmen yayılan alevler, daha binanın bütün cephesini sarmamış durumda.

Fotoğraftaki üst kare, restoran katını, alt kare ise yeni yangın ruhsatı verilen kafeteryayı gösteriyor. Alevler 4. kattaki restoranın solunda yoğun.

Görüntünün çekildiği cephe, otelin 13 kata ulaştığı, yamaç kısmı. Otel ön cepheden 5, arka cephesinden 13 katlı. Restoran ve mutfak ölümü ise arka cephede 4. katta.



Görüntüde, belediyenin yangın ruhsatı vermesinin ardından gündeme gelen 70 metrekarelik ekleme alan da görülüyor. Belediyenin bu bölüme ruhsat vermesine karşın, otelin genelinin yangın yönetmeliğine uygun olmadığını belirlemesine karşın harekete geçmemesi tartışılıyor. Misafirlerin kayak sonrası dinlenmesi veya oturması için eklendiği anlaşılan bu alan, zeminde. Görüntüye göre üst kattaki restoran çıkma katından buraya alev almış parçalar düşüyor.

Belediyenin raporuyla gündeme gelen, 70 metrekarelik kafeterya. Çıkma kattaki alevler ve parçalar aşağıya yağıyor.

Yangın öncesi ait fotoğraflar, restoran ve mutfağın durumunu gösteriyor. Mutfak, alçak bir bölme ile yemek yenilen alandan ayrılıyor. Restoranın tavanı, OBS adı verilen ahşap plakalarla kaplı. Bu plakalar reçine içeriyor. Mutfağın genel dekorasyonu, tamamen ahşap masalar ve sandalyelerden oluşuyor. Çatıda yine ahşap kirişler yer alıyor. Yani çatı ve destekleyen elemanların tümü ahşap.

Mutfak yemek yenilen restoran bölümle bitişik. Restoranın tavanı reçineli OSB ve kirişler keresteden.

Belediyenin ruhsat verdiği 70 metrekarelik oturma alanı da ahşap kaplama ve kirişlere sahip.

Ana bina yangın raporu alamazken belediyenin uygun raporu verdiği belirtilen ekleme kafe alanı. Kirişlerde kereste kullanılmış.

Yangın ihbarı itfaiye kayıtlarına göre 03.30'de yapılmış olsa bile, alevlerin muhtemelen bu saatten önce yayılmaya başladığı anlaşılıyor. Bu saatlerde odasında olduğunu belirten bir mutfak çalışanı ise saat 03.00 sıralarında yangının kendisine iletildiğini söyledi.



Restoranın yangın öncesi durumu. Cephenin dışı ahşap kaplama,.

Yangını ileten yine bir başka mutfak çalışanı. Bu duruma göre, yangının başladığı sıralarda mutfakta çalışan birileri vardı. Çalışan birilerin olduğu saatte yangının geç farkedilmesi ve kısa sürede çok şiddetli yayılması kuşku uyandırıyor. Mutfağın üst katı resepsiyon ve 24 saat açık. Bu birimin şiddetli yangın ve dumanı geç farketmesi de ayrıca dikkat çekiyor.

Yangının çıktığı belirtilen restoranın tavanı kereste ve OSP plaka kaplı. Masalar ve sandalyeler ahşap.