İşte Suriye'de düşürülen SU-24 uçağının özellikleri

SU-24 uçağı, 1970 ve 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlandı.

İşte düşürülen uçağın özellikleri:

SU-24’ün konfigürasyonu F-111 ile benzerlikler içeriyor. Eski Sovyet cumhuriyetleri hava kuvvetleri ve ayrıca başka birkaç ülke tarafından da kullanılıyor.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat : 2 Pilot

Uzunluk : 22.67 metre

Yükseklik : 6.19 m metre

Kanat açıklığı : 17.63 metre

Ağırlığı : 35,910 kg

Servis tabanı : 11,000 metre

Hız : 3.1 mach

Motor : 2 adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A turbojets

Motorun İtiş Gücü : 75 kN

SİLAHLAR

1 adet GSh-6-23mm top

4 adet Kh-23 (AS-7 ’Kerry’)

4 adet Kh-25ML (AS-10 ’Karen’)

2 adet Kh-28 (AS-9 ’Kyle’)

2 adet Raduga Kh-58 (AS-11 ’Kilter’)

3 adet Raduga Kh-31P

2 adet Kh-29L/T (AS-14 ’Kedge’)

2 adet Kh-59

2 adet R-60 (AA-8 ’Aphid’)

2 adet R-73 (AA-11 ’Archer’)

2 adet KAB-500KR

2 adet KAB-500L

KULLANAN ÜLKELER:

Afganistan

1980’lerde Afganistan Hava Kuvvetleri renklerinde 15 adet Su-24MK rapor edilmiştir, ancak 1989 yılında ülke silahlı kuvvetlerince kaydının silinmiş olması muhtemeldir.

Cezayir

Cezayir Hava Kuvvetleri 39 adet satın almıştır. 32 adet Su-24M2’ye güncellenmiş Su-24MK ve 4 adet Su-24MR halen hizmettedir.

Angola

Angola Hava Kuvvetleri ’nin Beyaz Rusya olduğu sanılan bir kaynaktan 12 adet Su-24 satın aldığı yönünde doğrulanmamış istihbarat raporları mevcuttur. Bir adet Su-24 2008 yılında Catumbela Hava Üssü’nde görülmüştür.

Azerbaycan

Kasım 2008 itibarıyla Azerbaycan Hava Kuvvetleri ’nde 11 adet Su-24 hizmettedir .

Beyaz Rusya

Sovyetler Birliği’nden kalan 22 adet Su-24MK ve 12 adet Su-24MR olmak üzere 34 adet Su-24 Beyaz Rusya Hava Kuvvetleri ’nde hizmettedir.

İran

İran-Irak Savaşı sonrasında İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri tarafından 24 ila 36 adet Su-24 satın alınmıştır.

Irak

Irak Hava Kuvvetleri tarafından 24 adet alınmıştır ancak 2003 Amerikan işgali’nden kutrulan olmamıştır.

Kazakistan

Kazakistan Ordusu’nda 25 adet hizmettedir.

Libya

Libya Hava Kuvvetleri 8 adet Su-24MK satın almıştır. 6 ’sı halen envanterindedir, bir tanesi yangında tahrip olmuştur.

Rusya

Rusya'da Kasım 2008 itibarıyla 321'i hava kuvvetlerinde, 94'ü Rus Donanması Hava Gücü'nde olmak üzere 415 adet hizmettedir.

Suriye

20 kadar uçağın Suriye Hava Kuvvetleri ’nde hizmette olduğu rapor edilmiştir.

Ukrayna

Kasım 2008 itibarıyla 230 Su-24 hizmettedir.

Özbekistan

Sovyetler Birliği’nden kalan bazı uçakların hizmette olduğu tahmin edliiyor.