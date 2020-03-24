İşte yeni ceza infaz düzenlemesi

Merakla beklenen Ceza İnfaz Kanunu düzenlemesinin ana hatları belli oldu.



Düzenlemeyle koşullu salıverme oranları değiştiriliyor.

Buna göre, cezasının yarısını yatan koşullu salıverilebilecek. Uygulama kasten öldürme ve terör suçlarını kapsamayacak. Bu suçlarda uygulanan koşullu salıverme oranları değişmeyecek.

Cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında ise daha önce cezasının dörtte üçünü yatanlara tanınan hak, artık cezasının üçte ikisini yatanlara da tanınacak.

Düzenlemeyle denetimli serbestlik uygulamasındakı cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını ceza infaz kurumunda geçirecek.

Kasten öldürme, terör, özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar dışındaki tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi bir yıldan 3 yıla çıkarılacak.



Düzenlemeyle ayrıca hapis cezalarının hafta sonu ve gece ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesi uygulaması ile kadın, çocuk ve yaşlılar için uygulanan konutta ceza infazı uygulamalarının kapsamı genişletilecek.