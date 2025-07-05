İşte Bursa'yı yakan kıvılcım
Geçen günlerde Bursa'nın Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına elektrikli testerenin neden olduğu belirlendi. Yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.
Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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