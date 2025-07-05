İşte Bursa'yı yakan kıvılcım

Geçen günlerde Bursa'nın Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına elektrikli testerenin neden olduğu belirlendi. Yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.

İşte Bursa'yı yakan kıvılcım

Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.

İşte Bursa'yı yakan kıvılcım - 1 Alevler 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

İşte Bursa'yı yakan kıvılcım - 2

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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