İşte Bursa'yı yakan kıvılcım

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.



Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.