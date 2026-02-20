İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü

Sağlıkta şiddet sürüyor.

En olarak şiddet haberinin adresi İzmir.

Selçuk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, bir hasta tarafından saldırıya uğradı.

Selçuklu Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada gün içerisinde 72 hastayı muayene eden uzman doktorun, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.