İstediği zammı alamayınca kiracısını hastanelik etti

Ankara’da A.T. isimli ev sahibi, 4 bin 200 lira kira ödeyen kiracılarından yasal zammın üzerinde artış yaparak 20 bin lira istedi.



Talebi olumsuz karşılanan A.T. ile kiracısı Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal arasında tartışma çıktı.