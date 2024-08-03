İşte e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı üzerinde insanların ziyaret ettiği uygulamanın SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi olduğunu açıkladı.

İşte e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama

'de dijital hizmetlerin öncüsü olan e-Devlet platformu, kullanım istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi" uygulaması, 467 milyon 997 bin kez kullanılarak en popüler hizmet oldu.

Bakan Işıkhan, e-Devlet'in sunduğu hizmetlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu platformun 'Dijitalin Yüzyılı'nda hızlı, güvenli ve kolay erişilebilir olmaya devam edeceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) e-Devlet Kapısı'ndaki uygulamalarla liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, dijitalleşme sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Ölümden saniyelerle kurtuldular

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...