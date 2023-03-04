'İstek parça' cinayetinde sevgiliyi de yaralayan sanığa ikinci dava

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) 'kasten öldürme' suçundan tutuklu, Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise tutuksuz olarak ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezleke doğrultusunda, olay günü Onur Şener'i korumaya çalışan kız arkadaşı Pelin Tolunay'ı yaraladığı suçlamasıyla İlker Karakaş hakkında yeni iddianame hazırlandı.
"KOLUMU SIKTI, SAÇIMDAN ÇEKTİ"
İddianamede ifadesine yer verilen Pelin Tolunay, olay günü Onur Şener'in sahne aldığı 'Casetta' isimli mekandan birlikte çıktıklarını belirtti. Onur Şener'in şüpheli 5 kişinin yanına gittiğini kendisinin de mekanın köşesinde beklediğini belirterek, "Bir anda arbede yaşandı. Onur'un yanına gittiği 5 kişi, Onur'u darp etmeye başladı. Ben de olay yerine koştum. İlker Karakaş'ın Onur'a saldırdığını görünce İlker'i ittim, ardından İlker Karakaş kolumdan tutup sıkmaya başladı. Bu sırada bana 'Kadına el kalkmaz' dedi. Saçlarımdan beni çekmeye başladı. Şikayetçiyim." dedi.
İddianamede, Pelin Tolunay'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yarası bulunduğuna ilişkin rapora da yer verildi.
İlker Karakaş ise Pelin Tolunay'ın mekan çıkışındaki kavgayı ayırmaya çalıştığını, bu sırada Tolunay'ın kolundan tutup, "Sana vurmak istemiyorum, kadına el kalkmaz." dediğini ileri sürdü.
1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede İlker Karakaş hakkında 'basit kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep edildi. Karakaş'ın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu ancak tarafların uzlaşamadığı, bu nedenle Karakaş hakkında kamu davası açılması gerektiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 54'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.