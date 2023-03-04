'İstek parça' cinayetinde sevgiliyi de yaralayan sanığa ikinci dava

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) 'kasten öldürme' suçundan tutuklu, Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise tutuksuz olarak ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezleke doğrultusunda, olay günü Onur Şener'i korumaya çalışan kız arkadaşı Pelin Tolunay'ı yaraladığı suçlamasıyla İlker Karakaş hakkında yeni iddianame hazırlandı.

"KOLUMU SIKTI, SAÇIMDAN ÇEKTİ"

İddianamede ifadesine yer verilen Pelin Tolunay, olay günü Onur Şener'in sahne aldığı 'Casetta' isimli mekandan birlikte çıktıklarını belirtti. Onur Şener'in şüpheli 5 kişinin yanına gittiğini kendisinin de mekanın köşesinde beklediğini belirterek, "Bir anda arbede yaşandı. Onur'un yanına gittiği 5 kişi, Onur'u darp etmeye başladı. Ben de olay yerine koştum. İlker Karakaş'ın Onur'a saldırdığını görünce İlker'i ittim, ardından İlker Karakaş kolumdan tutup sıkmaya başladı. Bu sırada bana 'Kadına el kalkmaz' dedi. Saçlarımdan beni çekmeye başladı. Şikayetçiyim." dedi.