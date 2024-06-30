İstek parça yüzünden düğün kana bulandı

Kayseri'de bir düğünde istek parça yüzünden kavga çıktı. Rastgele kalabalığa pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

İstek parça yüzünden düğün kana bulandı

'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde, iddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 GÖZALTI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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