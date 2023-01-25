İstek şarkı cinayetinde ara karar

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 3 erkek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, 2 kadın sanığın tutuksız yargılanmasının da devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 8 Mart'ta yapılacak.

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İSTEK ŞARKI CİNAYETİ



Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana gelen olayda eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istemiş, Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtmişti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başlamış, tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.



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Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğramış,

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmıştı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İddianamede 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.