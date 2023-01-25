İstek şarkı cinayetinde ara karar

Kamuoyunda "istek şarkı cinayeti" olarak anılan, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında ara karar açıklandı. 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 2 kadın sanık ise tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

İstek şarkı cinayetinde ara karar

Son dakika haberi!

'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 3 erkek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, 2 kadın sanığın tutuksız yargılanmasının da devamına karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 8 Mart'ta yapılacak.

Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı

Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı

Haberi Görüntüle

İSTEK ŞARKI CİNAYETİ

Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana gelen olayda eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istemiş, Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtmişti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başlamış, tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri için istenen ceza belli oldu

Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri için istenen ceza belli oldu

Haberi Görüntüle

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğramış, 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmıştı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İddianamede 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...