İşten çıkarılan işçi, patronunu 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Düzce'de havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada taşeron işçi olarak çalışan ve işten çıkarılan Niyazi Ç., patronu Engin Cebeci ile konuşmak için iş yerine gitti.

PATRONUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yeniden işe girmek isteyen Niyazi Ç., patronundan olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Niyazi Ç., Cebeci'yi 14 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Engin Cebeci, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI



Olaydan sonra 41 DB 686 plakalı otomobiliyle kaçan Niyazi Ç. ise Bolu Caddesi Fiskobirlik Kavşağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli, soruşturmayı yürütecek olan jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.