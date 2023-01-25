İşten çıkarılan temizlik görevlisi silahla belediyeyi bastı

Antalya'da belediyedeki işinden çıkarılan bir kişi, silahla Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünü bastı. Tabanca tutukluk yapınca görevliyi silahın kabzasıyla yaralayan işçi gözaltına alındı.

İşten çıkarılan temizlik görevlisi silahla belediyeyi bastı

'da işten atılan temizlik görevlisi, tabancayla belediyeyi bastı. 

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Ş.'nin bir süre önce işine son verildi.

36 yaşındaki Salih Ş. sabah eski çalıştığı yere gitti.

Zanlı, Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünde sorumlu olan Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı.

Tabanca tutukluk yapınca saldırgan bu kez silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı.

İşten çıkarılan temizlik görevlisi silahla belediyeyi bastı - 1

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlileri Salih Ş.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Saldırgan daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

İşten çıkarılan temizlik görevlisi silahla belediyeyi bastı - 2

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Salih Ş.'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle çok kez uyarıldığı ve 19 Ocak'ta işten çıkarıldığı belirtildi.

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