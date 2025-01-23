İşten çıkarıldı: Belediye başkanına silahla saldırdı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda eski belediye çalışanı A.A., işten çıkarılmasında sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz ve belediye başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.



Saldırıda, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.