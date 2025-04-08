İşten çıkarıldı, eski müdürünü bıçakladı

İşten çıkarılan 27 yaşındaki M.G., aralarında çıkan sözlü tartışmadan sonra eski müdürünü bacağından bıçakladı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan M. G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İşten çıkarıldı, eski müdürünü bıçakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı işyerinden çıkarılan M. G., restoran müdürü Ü. N. ile sabah saatlerinde işyerinde görüştü.

Konuşma tartışmaya dönünce M. G., yanında getirdiği bıçakla Ü. N.'yi bacağından bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve ekipleri sevk edilirken, yaralı Ü. N., ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinden ayrılan M. G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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