İşten çıkarıldı, eski müdürünü bıçakladı
İşten çıkarılan 27 yaşındaki M.G., aralarında çıkan sözlü tartışmadan sonra eski müdürünü bacağından bıçakladı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan M. G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı işyerinden çıkarılan M. G., restoran müdürü Ü. N. ile sabah saatlerinde işyerinde görüştü.
Konuşma tartışmaya dönünce M. G., yanında getirdiği bıçakla Ü. N.'yi bacağından bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Ü. N., ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan polis ekipleri olay yerinden ayrılan M. G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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