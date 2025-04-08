İşten çıkarıldı, eski müdürünü bıçakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı işyerinden çıkarılan M. G., restoran müdürü Ü. N. ile sabah saatlerinde işyerinde görüştü.

Konuşma tartışmaya dönünce M. G., yanında getirdiği bıçakla Ü. N.'yi bacağından bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Ü. N., ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinden ayrılan M. G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

