İşten çıkarılınca Balıklıgöl'e çivileme atladı

İkna olmayan şahıs Rızvaniye Camisi'nden kendini Balıklıgöl'e bıraktı. Bir süre suda kalan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKLIGÖL EFSANESİ

Şanlıurfa şehir merkezin yer alan Balıklıgöl, Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölü olarak biliniyor. Efsaneye göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra mucizenin gerçekleştiği yerin Balıkgöl ve çevresi olduğuna inanılıyor.

Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 3-5 metre civarındadır.

Balıklıgöl Platosu'nda Hz. İbrahim'in doğduğu mağara da bulunmaktadır. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın ziyaretçisi de çok fazladır.

YÜZMEK YASAK

Balıklıgöl'de yüzmek yasak. Suya girenlere kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.