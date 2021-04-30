İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? (İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?)

17 Mayıs tarihinde sona erecek işten çıkarma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklandı.

30.04.2021 - 16:18

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? (İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, işten çıkarma yasağının süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı. 

Pandemi döneminde çalışanların haklarını korumaya yönelik hayata geçirilen işten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihinde sona ermesi bekleniyordu.

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