İşten çıkarma yasağı ne zaman sona eriyor? (İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?)

Corona virüs pandemisiyle artan işsizlik oranlarının önüne geçmek adına ilk olarak nisan 2020'de uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı, geçtiğimiz yıldan bu yana belirli periyotlarla uzatıldı. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

24.06.2021 - 09:21

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona eriyor? (İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?)

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İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Nakdi ücret desteği ne zaman sona eriyor?

Nakdi ücret desteği ne zaman sona eriyor?

İlk olarak geçtiğimiz yılın nisan ayında ilan edilen ve belirli periyotlarla uzatılan işten çıkarma yasağı, son olarak 17 Nisan tarihinde uzatılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

GÜNLÜK 47 LİRA

Corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemeye nakdi ücret desteği deniyor.

2020 yılı nisan ayında başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile 2021 yılı için günlük 47,70 TL ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.

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