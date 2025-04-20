İşten döndü, evinde ölü bulundu

Ordu'da bir kişi evinde ölü bulundu. Olay, İçeribükü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde bir elektronik mağazasında çalıştığı öğrenilen Ali B., mesai sonrası Çaybaşı'nda evine geldi. Bir süre sonra yakınları, Ali B.'yi evde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ali B.'nin cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.