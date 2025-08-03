İstenilen verim alınamadı: Zirai don gülü de vurdu

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da bu yılki gül çiçeği hasat dönemi tamamlandı.

Geçen nisan ayında birçok ili etkileyen zirai don, gülü de vurdu. Kentte her yıl mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen hasat dönemi tamamlanırken bu yılki rekolte zirai don nedeniyle beklendiği gibi olmadı.

Geçen yıl 11 bin ton dolayında gül çiçeği toplanırken bu yılki rekolte 8 bin ton oldu.

Gül çiçeğindeki rekolte kaybı yüzde 30'u bulurken yurt dışı piyasasında da alıcı azaldı.

