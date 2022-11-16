İstiklal bombacısının ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashir, saldırıdan 10 saat sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Suriye uyruklu kadın teröristin 4 ay önce başka bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlenmişti.

Albashir'in polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Albashir ifadesinde, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği öğrenildi.

Albashir'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı bildirildi.