İstiklal Caddesi'nde beton saksıların bankları söküldü

İlişkili Haberler SON DAKİKA HABERİ... Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 81 yaralı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.



Taksim'deki İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu.



İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.

İSTİKLAL'DEKİ BOMBALI SALDIRI

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu, bombayı bırakan kişinin yakalandığını açıkladı.

Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda değerlendirmemiz var" dedi.

Patlamayla ilgili soruşturmayı 8 savcı ve 2 başsavcıvekili yürütüyor. Asılsız sosyal medya paylaşımları da mercek altında.