İstiklal Caddesi'nde doğalgaz kaçağı alarmı

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu.  Tedbir amacıyla caddenin bir bölümü yaya trafiğine kapatılırken gaz sızıntısının giderilmesinin ardından cadde yeniden açıldı.

İstiklal Caddesi'nde doğalgaz kaçağı alarmı

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan hattında gaz kaçağı meydana geldi.

Yoğun gaz kokusu nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde doğalgaz kaçağı alarmı - 1

Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin bir kısmını yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri ise doğalgaz kokusunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından gaz kaçağının tespit edildiği noktadaki sızıntı giderildi.

Gaz kaçağının giderilmesinin ardından yol tekrardan yaya trafiğine açıldı.

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