İstiklal Caddesi'nde doğalgaz kaçağı alarmı

Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin bir kısmını yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri ise doğalgaz kokusunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından gaz kaçağının tespit edildiği noktadaki sızıntı giderildi.

Gaz kaçağının giderilmesinin ardından yol tekrardan yaya trafiğine açıldı.