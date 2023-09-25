İstiklal Caddesi’nde gezen turist bir anda yere yığıldı

İstiklal Caddesi’nde gezerken bir anda dengesini kaybedip yere düşen turist kadın yaralandı.
Dün öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi’nde gezen turist kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Turist kadının yardımına o anda çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf yetişti.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burnunun kırıldığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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