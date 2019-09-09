İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.



Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri, Beyoğlu ve Fatih'te operasyonlar düzenlemişti.



Yakalanan katil zanlıları Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı.



Sorgunan ardından iki zanlı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Katil zanlısı Emrah Yaşar, gazetecilerin sorusu üzerine “Pişmanım” dedi.

Adliyedeki sorguları tamamlanan 2 zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

İTÜ Elektrik Mühendisliği’nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında saldırıya uğramıştı.



Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal., bira almak için para istedikleri Halit Ayar ve arkadaşına bıçak ve kırdıkları şişe ile saldırıda bulunmuştu.



Emrah Yaşar'ın bıçakladığı Halit Ayar hayatını kaybederken, arkadaşı Sinan Nalçacı'yı ise yaralanmıştı.



SUÇ MAKİNELERİ CEZAEVİNDEN NASIL İZİNLİ ÇIKTI?



SABIKALARI KABARIK

Saldırganlardan Emrah Yaşar'ın gasp suçundan tutuklu olduğu Kırklareli Cezaevi'nden bir hafta izinli olarak çıktığı öğrenildi. Yaşar'ın, "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama" suçlarından kaydı var.



Diğer saldırgan Erhan Kurdal'ın da "gasp" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından sabıkasının bulunduğu bildirildi.

İKİNCİ KEZ İZİNLİ ÇIKIP SUÇ İŞLEDİ



NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, korkunç cinayet ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Saldırganların suç makinesi olduğuna dikkat çeken Bedük, katil zanlısı Emrah Yaşar’ın 2007 yılından beri suç işlediğini aktardı.



Gökhan Bedük, işlediği suçlardan tam 19 kez yakalanan Yaşar’ın ikinci kez cezaevinden izinli çıkarak suç işlediğine dikkat çekti.



CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞI SELİ

Halit Ayar, dün Emirgan Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ayar’ın ailesi ve arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.



Olay sırasında Ayar’ın yanında olan Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile cenaze törenine katıldı.



Halit Ayar'ın annesi, cenaze aracının yanında “Yavrum, yavrum" diyerek feryat etti.



Ayar’ın 9 yaşındaki kardeşi Kerem Ayar’ın bakışları da yürekleri burktu.

Öte yandan, İTÜ’lü gencin arkadaşı İrem Damar yaptığı açıklamada,"Kime sorsanız sadece tek söyleyecekleri şey sadece çok mükemmel bir insan olduğu. Asıl sorulması gereken nasıl bir insan olduğundan çok nasıl öldürüldüğü… İki kişinin gözaltına alındığı bir şey fark etmez. Arkadaşımız geri gelmeyecek. Son mu olacak, bir daha olmayacak mı? Ben o gece tek başıma sokakta yürüyemem. Üç erkek arkadaşım, onlar da yürüyemiyorsa biz nasıl dışarı çıkacağız?" dedi..