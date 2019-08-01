Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne kendisini 'iyilik akımı' kurucusu olarak tanıtan bir iş insanının yukarıdan saçtığı parayı toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.



İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanında getirdiği illüzyonistle işe koyuldu.

İllüzyonist, kağıt parçalarını, illüzyonla 5 liralık banknotlara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra iş insanının ellerini havaya kaldırmasıyla yukarıdan çok sayıda 5'er liralık banknot atıldı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş insanının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.



Aynı iş insanının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.