İstiklal Caddesi'nde restoran yangını
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.
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