İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin merdivenlerinde hareketsiz şekilde oturan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan 35-40 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve sokakta yaşadığı belirtilen kişinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstiklal Caddesi'nde şüpheli ölüm
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Taksim'de sokakta yaşadığı belirtilen bir kişi, kafe merdivenlerinde ölü bulundu.
İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin merdivenlerinde hareketsiz şekilde oturan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.