İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yer alan Beyoğlu İş Merkezi'nin bodrum katında yangın çıktı. Cadde dumanla kaplanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu İş Merkezi’ndeki bir iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki çalışanlar yangına müdahale etmeye başladı. Çalışanlar yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği - 1

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinden çıkan dumanlar İstiklal Caddesi’ni kapladı.

, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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