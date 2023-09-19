İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu İş Merkezi’ndeki bir iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki çalışanlar yangına müdahale etmeye başladı. Çalışanlar yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.