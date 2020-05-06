İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü (Bakan Koca'nın paylaşımına rağmen)

İstanbul İstiklal Caddesi’nde bugün de insan yoğunluğu oluştu.



Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıktı.



Pandemiyle mücadele kapsamında Türkiye’nin en kalabalık meydanlarından Taksim'de uzun süredir sessizlik hakimdi.



Normalleşme sürecine ilişkin bilgi verilmesi sonrası dün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde artan kalabalık dikkatleri çekmişti.



Oluşan kalabalığa değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu sabah İstiklal Caddesi'nde dün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşımıştı.



Fotoğraf için "İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi" diyen Koca, "Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Korona virüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım. pic.twitter.com/jAPwgT5Pk5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

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