İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

İlişkili Haberler SON DAKİKA HABERİ... Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 81 yaralı

Dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı.



İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.



İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.



Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.



Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.



İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

